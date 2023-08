Giussano va “Al bar con l’autore”: cinque presentazioni di libri in arrivo in autunno

È già definito il calendario della “Città dei libri”, il formato progettato dal Comune di Giussano e finanziato da Fondazione Cariplo per portare in città cinque presentazioni per l’appuntamento “Al bar con l’autore”. Un confronto fra scrittori e lettori in luoghi dove potranno essere associati al momento della merenda o dell’aperitivo.

Giussano va “Al bar con l’autore”: Greta Pavan e i migranti veneti in Lombardia

Il primo evento è giovedì 21 settembre alle 19 alla Pasticceria Venere (Piazza Roma) con Greta Pavan che parlerà di “Quasi niente sbagliato“, edizione Bollati Boringhieri: è la storia di Margherita, nata nel 1990 in una delle tante famiglie venete emigrate in Lombardia.

Giussano va “Al bar con l’autore”, l’assessore: “Così la cultura esce dai luoghi canonici”

“Il format nasce per essere un momento fresco, rilassante, una piacevole chiacchierata con scrittori affermati capaci raccontare storie, creare intrecci noir, riscoprire personaggi dei secoli scorsi – afferma l’assessore alla Cultura, Sara Citterio – In questo modo la cultura esce dai luoghi canonici ed entra nei bar. Qui, comodamente seduti al tavolo, i cittadini avranno la possibilità di scoprire novità editoriali direttamente dalla voce di chi le ha scritte, concedendosi un momento di meritata immersione nel piacere della lettura con un piacevole scambio di battute con gli autori”.

Giussano va “Al bar con l’autore”: Alessandro Bongiorni e il noir a Milano

Si continua venerdì 13 ottobre alle 19 al Bar Makika (Piazza Lombardi) con Alessandro Bongiorni e la “Favola per rinnegati“, edizioni Mondadori: un noir ancorato alla cronaca quotidiana e alle indagini del vicecommissario Rudi Carrera quando due ragazzi aprono il fuoco davanti a un locale alla moda di Milano, trucidando otto persone a colpi di kalashnikov.

Giussano va “Al bar con l’autore”: Antonio Fumagalli e tre donne della Roma imperiale

Giovedì 26 ottobre, sempre alle 19, alla Suite Cafè (Via IV Novembre) c’è Antonio Fumagalli con “Imperatrici. Tre donne al potere nella Roma imperiale del III sec.”, Ed. Libreria Efesto. Tre donne: Giulia Mesa, Giulia Soemia, Giulia Mamea, rispettivamente madre e figlie, detennero il potere a Roma per quasi diciassette anni, dal 218 al 235 d.C., in un caso di emancipazione femminile ante litteram.

Giussano va “Al bar con l’autore”: Rosa Teruzzi e la Miss Marple del Giambellino

Mercoledì 15 novembre al Ficus Bar & Bistrot (Via Stelvio, ore 19) parteciperà Rosa Teruzzi con “Il valzer dei traditori”, edizioni Sonzogno, e le vicende di Libera, la famosa Miss Marple del Giambellino.

Giussano va “Al bar con l’autore”: Gianfelice Facchetti e San Siro

L’ultimo appuntamento del 2023 è in calendario venerdì 22 novembre: alle 18.30 al Bar del Centro sportivo di Giussano, ospite Gianfelice Facchetti con “C’era una volta a San Siro. Vita calci e miracoli”, edizioni Piemme. Il figlio di Giacinto Faccetti parlerà del futuro dello stadio con un occhio al passato.