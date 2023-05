Giornata Nazionale del Naso Rosso 2023: al Parco di Monza

LA GIORNATA NAZIONALE DEL NASO ROSSO DI VIP BRIANZA

Il parco di Monza si illuminerà, domenica 14 maggio, di un fiume di nasi rossi, con la seconda edizione brianzola della Giornata del Naso Rosso, l’appuntamento annuale di raccolta fondi organizzato da Vip Brianza Doc, associazione di volontariato focalizzata sulla clownterapia.

Ogni anno la federazione Vip Italia, di cui fa parte l’associazione di Monza e Brianza, dedica al Naso Rosso una intera giornata. Il 14 maggio i volontari clowns riempiranno le strade e le piazze della loro città, per sensibilizzare l’opinione pubblica, diffondendo il pensiero positivo e il Vivere in Positivo.

La giornata del naso rosso: il programma

La giornata al parco di Monza prevede numerose attività gratuite per i bambini e per le famiglie, come il tatua-bambini, balli di gruppo, sculture con palloncini, spettacoli di magia clown, bolle di sapone, gag clown e racconti. I volontari di Vip Brianza Doc sono facilmente riconoscibili in quanto indossano un camice distintivo (maniche a righe giallo/verde, bavero rosso, Logo VIP Italia sul taschino e scritta “Viviamo In Positivo” sul retro), e hanno un tesserino di riconoscimento che riporta il nome del clown e nome e cognome del volontario.

La giornata nazionale del Naso Rosso è l’unica occasione di raccolta fondi a favore dei progetti dell’Associazione tra cui la formazione dei nuovi volontari e l’aggiornamento di clown formati attraverso corsi di specializzazione. Le offerte saranno raccolte solamente al gazebo predisposto.