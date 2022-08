Fondazione Lombardia per l’Ambiente ed Arpa protagoniste al Meeting di Rimini

Conoscenza e ricerca scientifica per fronteggiare il cambiamento climatico, con il supporto di informazioni verificate da offrire ai decisori politici e ad un pubblico di professionisti e cittadini sempre più interessati alla materia. Con questo approccio, Fondazione Lombardia per l’Ambiente affronta un tema chiave come quello della sostenibilità, declinato al Meeting di Rimini con un fitto programma di incontri, che occuperà lo spazio tra sabato 20 agosto e giovedì 25 agosto. Il programma godrà della collaborazione di Arpa Lombardia.

Meeting di Rimini: tavola rotonda sul tema ambientale

Parole che, in particolare, saranno protagoniste di uno dei principali incontri in calendario, domenica 21 agosto alle 13 (Sala Neri Generale), col titolo “E io che sono? Natura umana e rapporto con la Natura”. L’incontro segna un nuovo passo nel cammino di Fondazione Lombardia per l’Ambiente con la Fondazione per la Sussidiarietà e, per l’occasione, riunirà a Rimini l’assessore regionale lombardo all’Ambiente, Raffaele Cattaneo, il fondatore di Slow Food Carlo Petrini, il poeta Davide Rondoni ed il presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini. L’appuntamento, introdotto e moderato dal direttore di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Fabrizio Piccarolo, si svilupperà a partire dal macro-tema di questa edizione del Meeting, “Una passione per l’uomo”, in rapporto all’ecologia integrale richiamata da Papa Francesco nell’enciclica “Laudato si”. In questa cornice, al Meeting la Fondazione porterà il contributo di un lavoro di studio, approfondimento e confronto che ormai prosegue da 7 anni, quando nel 2015 è stata pubblicata l’enciclica.

Meeting di Rimini: previste anche iniziative per le scuole

L’incontro sarà anche l’occasione per introdurre i contenuti che Fondazione Lombardia per l’Ambiente ed Arpa Lombardia portano al Meeting in un grande spazio (al Padiglione A3), destinato ad accogliere le testimonianze di oltre trenta ospiti che, nell’arco dei sei giorni della manifestazione, interverranno e racconteranno la loro esperienza nei progetti in materia di economia circolare, acqua, cambiamento climatico, biodiversità e rigenerazione del paesaggio. Una parte importante della presenza a Rimini verrà inoltre dedicata all’educazione ambientale, con un’attenzione speciale al mondo della scuola, ad insegnanti e studenti. Sono previsti, infatti, laboratori giornalieri rivolti ai bambini dai 6 agli 11 anni, mentre durante tutto il Meeting sarà possibile visitare la riproduzione di un’area umida, un percorso-mostra sui BioMateriali ed un esemplare della carota di ghiaccio, estratto dall’Adamello nell’ambito del progetto “ClimADA”, che studia in special modo i cambiamenti climatici negli ultimi mille anni.