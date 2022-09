Festival del Parco e Ville aperte 2022: natura e cultura, con dedica a Barattieri

Le ville, le cascine, gli alberi monumentali protagonisti della quinta edizione del Festival del Parco che sabato 17 e domenica 18 settembre animerà il polmone verde con oltre cinquanta eventi: la manifestazione torna dopo la versione multimediale del 2020 e la pausa dello scorso anno con l’ambizione di crescere fino a diventare un appuntamento di rilevanza nazionale.

Per provare ad attrarre visitatori anche da altre regioni Novaluna, che ha ideato la rassegna nel 2017, il Creda, la cooperativa Meta, la Scuola Agraria e Musicamorfosi, hanno costituito il comitato promotore e hanno firmato un protocollo d’intesa triennale con il Consorzio di gestione della Villa Reale, co-organizzatore della due giorni.

Festival del Parco: sabato momento speciale per Matteo Barattieri

“Il Comitato promotore del Festival del Parco di Monza ha deciso di dedicare questa quinta edizione all’amico Matteo Barattieri” scomparso poche settimane fa a Nashville, negli Usa, per un incidente stradale, vittima di un pirata della strada: “Geologo di formazione, e naturalista per passione, divulgatore ed educatore negli ambiti scientifici e naturalistici, e nel settore turistico, autore di diverse pubblicazioni scientifiche in campo ornitologico, di articoli e libri”.

Per Barattieri un momento speciale, sabato 17 settembre, alle 17.30 a Villa Mirabello, insieme ai familiari e agli amici. “Sul sito GoFundMe è partita una raccolta fondi promossa dal fratello Davide e dagli amici più cari di Matteo, il cui ricavato sarà destinato in parte al rimpatrio di Matteo e alle spese legali e, nel caso la cifra prefissata fosse raggiunta, per finanziare un progetto ambientale”, sottolineano gli organizzatori.

Festival del Parco: obiettivo valorizzare e scoprire

Gli obiettivi rimangono quelli che hanno ispirato la nascita del Festival: valorizzare il Parco, la reggia e i suoi giardini e stimolare le istituzioni a pensare a progetti unitari per l’intero complesso.

Tema dell’edizione 2022 è “arte e natura” che viene declinato in cinque sezioni dai tanti soggetti che partecipano con le loro proposte che si snodano tra il Mirabello e le cascine Frutteto, Costa Alta e Mulini Asciutti: scoperta e conoscenza, ambiente e sostenibilità, arti e natura, essere e benessere, junior fest riservato ai bambini.

Le iniziative si susseguiranno dalle 9.30 alle 18.30: il pubblico potrà scegliere tra itinerari alla scoperta degli alberi monumentali e degli angoli più suggestivi, alcuni dei quali accompagnati da musicisti o poeti, tra incontri, presentazioni di libri, letture sceniche, animazioni. Sia sabato che domenica al Mirabello saranno allestiti l’eco ristoro, il punto pic nic e, in collaborazione con Slow Food, il mercato dei produttori enogastronomici provenienti dalle province di Monza, Lecco, Como e Bergamo.

Ville Aperte 2022 con la Provincia

Il Festival si intersecherà con il primo fine settimana della ventesima edizione di Ville Aperte promossa dalla Provincia: punti di contatto tra le due rassegne saranno le visite guidate al Mirabello e alla cappella del cardinal Durini sabato a partire dalle 10, la camminata musicale da porta Villasanta al Mirabello sabato alle 15 e quella in programma domenica. La rassegna organizzata da via Grigna in 83 comuni, che proseguirà fino al 2 ottobre, comprende altre occasioni per conoscere le bellezze del Parco, della Villa e dell’autodromo: domenica 18 sarà possibile lasciarsi catturare dal fascino del percorso che dal santuario delle Grazie Vecchie arriva al laghetto dei sospiri. Fuori dal parco sono in agenda altri itinerari tra cui quello, domenica, che toccherà i luoghi in cui visse la Monaca di Monza.

Per partecipare a Ville Aperte è necessario prenotarsi su www.villeaperte.info. Il programma completo del Festival è su www.festivaldelparcodimonza.it: per alcuni eventi è richiesto un contributo.