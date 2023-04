Ecco “Le Stelle di Monza”: Andy Bluvertigo presenta l’evento benefico al Manzoni

Una serata che vedrà protagoniste “Le stelle di Monza”, ovvero i personaggi che hanno portato il nome del capoluogo brianzolo in Italia e nel mondo. L’appuntamento è per giovedì 11 maggio alle 21 al teatro Manzoni. Ci saranno sportivi, come i calciatori Matteo Pessina e Pierluigi Casiraghi, il campione del mondo di ciclismo Gianni Bugno, i dirigenti Adriano Galliani e Alessandra Marzari, gli attori Alfredo Colina e Aldo Baglio, l’étoile della danza Monica Perego, il mago Lele Duse, il ventriloquo Andrea Fratellini e tanti altri monzesi illustri.

Ecco “Le Stelle di Monza”: ricavato per l’Associazione Amici dell’Hospice Santa Maria delle Grazie

Il Cittadino ha chiesto a Andy Bluvertigo, che sarà anch’egli sul palcoscenico del Manzoni, di introdurre l’appuntamento il cui ricavato andrà a sostegno dell’Associazione Amici dell’Hospice Santa Maria delle Grazie per realizzare alcuni lavori nella struttura per malati terminali di via Montecassino. La serata ricorderà Maria Chiara Antonietti, storica consigliera dell’associazione voluta dai suoi genitori, recentemente scomparsa.