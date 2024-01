Desio, il messaggio di Pace di papa Francesco diventa musica e teatro

Il progresso al servizio della pace. È il messaggio di papa Francesco per la 57º Giornata mondiale della pace. Sarà possibile riflettere sulle sue parole domenica 14 gennaio alle 16 nella Basilica dei santi Siro e Materno a Desio (piazza Conciliazione, 1) durante i Dialoghi di pace. L’evento è organizzato dell’associazione La foresta di Arden di Roberta Parma in collaborazione con la Comunità pastorale e l’Arcidiocesi di Milano. Il discorso del pontefice, trasformato in copione, sarà letto dai quattro attori della compagnia teatrale de La foresta di Arden. Le loro voci si alterneranno dal suono dell’organo del maestro Enrico Balestreri e dalla chitarra di Clara Ciliberti.

Desio, il messaggio di pace: quest’anno affronta il tema dell’intelligenza artificiale

Il tema affrontato da papa Francesco riguarda l’intelligenza artificiale: l’IA. Ma che cos’è l’IA? Semplificando è una macchina capace di copiare e simulare ogni aspetto dell’apprendimento e dell’intelligenza umana. La nuova frontiera del progresso scientifico che il papa chiede venga utilizzata per la pace. La tecnologia, frutto della conoscenza che è dono di dio, utilizzata a favore dell’uomo e non contro di esso.

Roberta Parma e Enrico Balestreri trasformano un discorso spirituale in un capolavoro d’arte

«I dialoghi di pace sono importanti per lanciare dei messaggi, che di essi si parli e che le persone si parlino – afferma Roberta Parma regista de La foresta di Arden – Servono a diffondere il dialogo. Vogliamo che il pubblico porti a casa anche una sola frase e che rifletta su di essa». Una volta concluso il messaggio del papà verrà letto un brano di don Primo Mazzolari estrapolato dalla poesia “Ci impegniamo noi e non gli altri”.