Debutta Monza live sound: “Scorribande” musicali per gruppi del territorio

Un mese di musica per dare voce, e jack, al panorama dei gruppi musicali del territorio. Soprattutto quelli che più giovani, in un territorio piuttosto avaro – Monza e la sua provincia – di opportunità per trovare un palco in cui esibirsi.

Nasce così il Monza live sound festival che dal 7 al 28 luglio occupa tutti i venerdì proponendo di volta in volta un pentagramma di stili e generi differenti.

Debutta Monza live sound: “Incentivare le band giovanili”

“Il Monza live sound festival vuole incentivare le band giovanili a condividere insieme la passione e l’entusiasmo per la musica con un palcoscenico nuovo. Quello della propria città – scrive l’amministrazione comunale di Monza che ha voluto il progetto poi affidato alla Sound Workshop – La musica live dunque torna nel centro di Monza e nei quartieri nelle calde serate estive per rendere più vive le piazze e i luoghi di incontro. I venerdì sera di luglio avranno le sonorità rock: dal blues, folk al jazz, dal metal all’hard rock fino a quello alternativo con le migliori band amatoriali del territorio“.

Quattro date, quattro serate per oltre oltre venti formazioni musicali in un progetto che (fatto salvo il tempo atmosferico) raggiunge anche le periferie di Monza.

“Nei primi tre appuntamenti saranno le piazze ad accogliere i corner in cui si alterneranno i gruppi musicali. Il quarto invece si svolgerà al Centro civico del quartiere Libertà. Ogni volta sul palco non meno di tre band a rotazione per 40 minuti ciascuna: un progetto in cui gli organizzatori e il Comune citano espressamente “Scorribande”, una rassegna di ampio successo nel corso degli anni Ottanta. Venerdì 7 luglio il primo appuntamento nelle due postazioni di piazza San Pietro Martire e di largo Mazzini. Il 14 e il 21 luglio i palchi si trasferiranno in piazza Roma “trasformando l’arengario in uno palco a cielo aperto”.

La quarta e ultima serata è in agenda il 28 luglio al Centro civico Libertà – Liberthub “per condividere anche nei quartieri la voglia di socializzazione e partecipazione in uno dei contesti più giovani della città”.

Il 7 luglio microfoni accesi per 4BAK (rock pop italiano), ChiliPepperness (rock pop), Fabio Silvestrin (cantautore) e Intensifies (metal – pop rock – rap), Mexican Standoff (rock – hard rock, nella foto) e The Spoilers (pop).

Seconda giornata il 14 luglio con Before Bacon Burns (rock italiano), Blackout in the Rehearsal (casual rock – progressive) e Blend (duo acustico), poi L’anima di Gheta (rock alternative), Lava (rock italiano), No Quarter (rock pop), Pagine Sparse (rock italiano), Quello che resta (crossover rap rock) e The Orange Cave ( indie rock).

Ancora: venerdì 21 luglio sarà la volta di Blackswallow (pop punk), Cartapesta (pop rock italiano), Headroom (elettro rock), I ragazzi del massacro (post punk), Miosphere (indie rock) e Sorry j (pop rock – pop punk), The Tears (rock alternativo), Totem (rock prog strumentale), VersozerO (rock alternativo italiano).

Per la data di chiusura del 28 luglio il palco spetta ad Anakasaka (pop rock), Il regno animale (indie rock italiano) e Oneiroi (rock italiano). Per le prime tre date in caso di pioggia i concerti (che iniziano sempre alle 21) traslocano sotto i portici dell’arengario: l’ingresso, per così dire, è gratuito.