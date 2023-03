Danza: per Ilaria Villa si realizza il sogno di New York

Ilaria Villa è pronta a volare a New York. L’allieva dello studio di danza Arabesque diretta da Alessandra Sormani, dopo aver partecipato all’audizione allo studio danza Novara di Novara per accedere alla “PeriDance”, ha superato brillantemente la prova e studierà al “Peridance centre”, che l’ha accettata per frequentare il certificate program “Ballet contemporary track”.

Danza: successo per Ilaria Villa, allieva di Arabesque

Ilaria Villa, 22 anni, per prepararsi alla prova ha seguito lezioni di danza classica con sbarra, centro e diagonali tenuta dal maestro-coreografo Igal Perry.

“Una chiamata che non mi aspettavo perché le ragazze presenti all’audizione erano tutte molto brave – ha spiegato Ilaria Villa – certo mi ha fatto molto piacere conoscere di essere stata ammessa, un risultato che mi ha reso felice”.

Danza: per Ilaria Villa corsi fino al 2025

Un risultato che le permetterà di partecipare a New York dapprima per una settimana dal 5 al 13 agosto ai corsi del PeriDance, ma anche due anni di frequenza negli anni 2023-24 e 2024-25, nel periodo da settembre a giugno.

“Un doppio impegno a New York – ha proseguito – che ha reso un po’ titubante mia mamma, che in cuor suo è contenta del risultato che ho ottenuto ma un po’ meno al pensiero di non vedermi per un periodo così lungo”.

Danza: chi è Ilaria Villa, “fare la ballerina professionista sarebbe un sogno”

Ilaria Villa, col diploma di liceo linguistico in tasca conseguito al Candia di Seregno, sta frequentando il terzo anno di università alla Limec di Milano, corso di laurea in lingue per lo sport e management.

Qual è il tuo obiettivo? “Poter fare la ballerina professionista sarebbe un sogno, per questo sono contenta di partecipare ai corsi a New York che mi permetteranno una formazione completa a livello internazionale. Ho iniziato con Arabesque nel 2016 e ho sempre progredito. È stata la direttrice della mia scuola Alessandra Sormani a spingermi a partecipare all’audizione e debbo dire che ha avuto ragione”.

Danza: la soddisfazione dello studio danza Arabesque

La 22enne ama lo sport in genere e ha conseguito negli anni il brevetto di bagnina. Ama leggere in particolare libri di psicologia. A New York studierà ballet, contemporary, Hip Hop, improvisation, body conditioning, Mind-body pratice, repertoire.

“Per noi di Arabesque – ha affermato la direttrice Alessandra Sormani – è stata una grande soddisfazione. E non è la prima volta che un nostro allievo vola a perfezionarsi oltre Oceano. Giorgio Galli è danzato al balletto nazionale del Canada. Dare la possibilità a questi ragazzi di aprirsi ad esperienze formative internazionali è molto appagante”.

Arabesque da diversi anni è scuola accreditata all’interno del network Mab è proprio grazie a Mab e alla sua general manager Gisella Zilembo, che le allieve della scuola caratese hanno numerosissime possibilità di sperimentare la danza a livello internazionale.