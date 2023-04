Cultura: La Milanesiana torna a Seregno, a giugno per due serate

Per il secondo anno consecutivo “La Milanesiana”, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, approderà a Seregno al teatro San Rocco, in collaborazione con l’amministrazione comunale, all’interno del tour che toccherà ben 23 città italiane di sette regioni diverse, con oltre 60 incontri ed eventi e più di 200 ospiti italiani e internazionali provenienti da diverse disciplina.

Cultura: La Milanesiana torna a Seregno, evento nell’anniversario di Ettore Pozzoli

A Seregno sarà presente per due giorni in occasione dei 150 anni della nascita del maestro e insegnante di fama, Ettore Pozzoli, martedì 20 giugno, alle 21, con il concerto di Simone Cristicchi “Ho disegnato troppo”, e mercoledì 21 giugno, con “Ritorni in giallo”, lettura di Stefano Fresi e il dialogo su “Kostas Charitos dal romanzo alla fiction” con Petros Markaris, Andrea Di Gregorio, Piero Colaprico e Stefano Fresi, oltre al concerto degli Extraliscio e Paolo Fresu.

Cultura: La Milanesiana, il tema è “Titorni”

Il tema della 24esima “Milanesiana” è “Titorni”, ispirato dallo scrittore nigeriano Ben Okri. Un tema-mondo per interpretare la cronaca attuale: chi lascia la propria terra sperando di non farci più ritorno, chi parte sognando di tornarci, che abbraccia anche altri nuclei tematici, come il ritorno con la natura, quello con l’intelligenza artificiale e quello tra genitori e figli. L’apertura ufficiale è fissata per il 23 maggio con lo straordinario incontro con il premio Nobel Wole Soyinka, in dialogo con Stefano Salis, e il concerto omaggio di Ramin Bahrami a Giuseppe Verdi, per i 200 anni dalla nascita. Come in tutte le precedenti edizioni l’arte ricoprirà un ruolo importante all’interno del festival che quest’anno ospiterà ben 8 mostre in tutta Italia dal 13 giugno al 30 ottobre. La Milanesiana consegnerà in seguenti premi: premio “rosa d’oro” a Abdulrazak Gurnah; premio Siae a Zerocalcare; premio “Jean-Cluade e Nicky Fasquelle” a Joel Dicker; premio “omaggio al maestro” a QuestinTarantino e Fatih Akin.

Cultura: La Milanesiana e Quentin Tarantino

Nell’anteprima di venerdì 7 aprile, alla libreria Mondadori Duomo, è stato ospite de La Milanesiana il regista Quentin Tarantino che ha dialogato con Antonio Monda in occasione dell’uscita del nuovo libro “ Cinema speculation” edito da La Nave di Teseo.