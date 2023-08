Concerto speciale a Desio: la proposta di matrimonio del cantante, sul palco la favola di Chiara e Luca

La musica rallenta, i Nirvana lasciano per un attimo la scena ai Depeche Mode, il cantante si scopre più emozionato del solito. E la favola è servita. È proprio una bella storia a lieto fine quella andata in scena al Rock on the Road di Desio, nella serata di chiusura dei concerti estivi.

Concerto speciale a Desio: Luca e Chiara, tra Nirvana e Depeche Mode

Sul palco gli Apologies con il loro rodato tributo alla band di Kurt Cobain. In scaletta arriva “Come as you are” ma il finale è diverso dal solito: in quel momento Luca Pozzan, voce e chitarra (già protagonista del progetto Soundtrack), butta il cuore oltre il microfono e guarda un punto preciso della platea, quello in cui c’è la fidanzata Chiara.

“Volevo dire qualcosa a qualcuno, Chiara vuoi salire?”. Nel locale chi già sa, o ha capito, quello che sta per succedere inizia ad applaudire: Chiara, cantante a sua volta, raggiunge Luca sul palco, è anche vestita di bianco perché senza sapere ha seguito un suggerimento del compagno.

Lui mostra una scatolina con una luce che illumina l’anello, la proposta di matrimonio è fatta, lei dice sì. Lui lo ribadisce al microfono, il locale esplode. In sottofondo i Depeche Mode, il gruppo preferito della futura sposa, cantano Somebody: “I want somebody to share/Share the rest of my life”. I colleghi di band Daniele Cocco e Max Diana tengono il tempo e riprendono tutto.

Concerto speciale a Desio: il video della proposta di matrimonio

Concerto speciale a Desio: “Mi dice sempre che sono molto riservato”

Un po’ come al concerto di Bruce Springsteen a Oslo, nel recente tour europeo chiuso a Monza, quando il Boss ha benedetto la proposta tra due fan, o come da Harry Styles l’anno passato o come altre volte nella storia della musica. Questa volta in Brianza.

“Siamo andati ai concerti dei Depeche Mode e avevo pensato di organizzare qualcosa lì – ha raccontato Pozzan – ma dovevo ancora pensare bene. Chiara mi “rimprovera” di essere sempre molto riservato sui social, allora stavolta l’ho sorpresa e ci sono davvero riuscito: è venuta una scena da film, abbiamo fatto piangere un bel po’ di persone. Lei per prima, perché ne avevamo parlato ma non se lo aspettava così. Ci siamo emozionati, ammetto di aver fatto fatica a cantare fino al momento della proposta. Ma poi tutto è andato per il meglio”.

Una storia nata grazie alla musica, Luca e Chiara si erano conosciuti qualche anno fa proprio per lavoro, che in primavera è diventata qualcosa di più. E che nel 2024 coronerà il loro sogno, sempre a ritmo di musica.