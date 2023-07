Cinema sotto le Stelle a Villa Greppi: un mese di film con Bloom Mezzago

Dalla sera del 31 luglio al 29 agosto con nove film per godersi le sere d’estate. Si abbassano alle 21 le luci del Cinema sotto le stelle di Villa Greppi, a Monticello Brianza, al via per la 14esima edizione nel cortile delle Scuderie di Villa Greppi e che grazie alla collaborazione tra il Consorzio Brianteo Villa Greppi e il Bloom di Mezzago. Il lunedì e il giovedì.

Cinema sotto le Stelle a Villa Greppi: il calendario

Via lunedì 31 luglio con il nuovo lavoro di Marco Bellocchio: Rapito. Giovedì 3 agosto proiezione di Rodeo della regista francese Lola Quivoron, lunedì 7 agosto c’è Mon crime di François Ozon, giovedì 10 agosto As bestas del regista spagnolo Rodrigo Sorogoyen, lunedì 14 agosto Il piacere è tutto mio di Sophie Hyde, giovedì 17 agosto Emily di Frances O’Connor, lunedì 21 agosto Decision to leave del regista sudcoreano Park Chan-wook, giovedì 24 agosto Holy spider del regista iraniano naturalizzato danese Ali Abbasi, lunedì 28 agosto Triangle of sadness di Ruben Östlund.

Mon crime

Cinema sotto le Stelle a Villa Greppi: «Possibilità per chi resta a casa»

«Siamo lieti – commenta Lucia Urbano, presidente del Consorzio Brianteo Villa Greppi – di poter offrire, anche durante il mese di agosto e con il cinema all’aperto, la possibilità di trascorrere delle piacevoli serate a chi resta a casa. Bloom ci ha proposto tanti film davvero interessanti ed è stato arduo doverne sceglierne solo 9, ma alla fine sono soddisfatta. Penso che siamo riusciti nell’intento di dare forma a una rassegna non banale, in grado di soddisfare i gusti più diversi».

Cinema sotto le Stelle a Villa Greppi: le informazioni

La prenotazione è consigliata compilando il modulo su www.bloomnet.org o su www.villagreppi.it. L’iniziativa aderisce a Cinema Revolution per cui dal 16 giugno al 16 settembre tutti i film italiani e europei costano 3,50 euro. Per gli altri film: intero 7 euro, ridotto over 65 5 euro, ridotto under 26 4 euro. In caso di maltempo le proiezioni saranno annullate. Info: Consorzio Villa Greppi 039 9207160, Bloom 039 623853.