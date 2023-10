Brugherio, torna sul palco dopo 5 anni di assenza la compagnia teatrale “Ancorainsieme”

È una compagnia amatoriale tutta al femminile quella che venerdì 13 ottobre e sabato 14 ottobre allestirà al teatro San Giuseppe di Brugherio il suo nuovo spettacolo: dopo un’assenza di cinque anni tornano sul palcoscenico le attrici di “Ancorainsieme” nella commedia in due atti di Paola Bai e Luisella Ferraro “Benvenuti alla Casa del Sole”. La vicenda ruota attorno a un convento di suore in difficoltà che le protagoniste tentano di salvare: il lieto fine prima che cali il sipario è assicurato.

“Ancorainsieme”: il progetto è nato nel 2010

Un’altra immagine della compagnia

«Avremmo dovuto presentarla nel 2020 -spiega Paola Bai che è anche regista- ma, come tutti, siamo rimaste bloccate dalla pandemia di covid-19. Ora, finalmente, possiamo debuttare». Nello spettacolo, come sempre, avrà una parte importante la musica: le attrici interpreteranno sia le versioni originali di canzoni note sia la riscrizione dei testi di brani famosi. I dialoghi, invece, sono tutti originali. Paola Bai è una delle colonne della compagnia formata nel 2010 da ex ragazze dell’oratorio di Maria Bambina: «Già nel 1980 -racconta- abbiamo portato in scena al San Giuseppe “Un paese straordinario”, in cui abbiamo coinvolto anche le bambine». Per trent’anni quello è rimasto un episodio isolato: «Tante di noi si sono sposate e hanno avuto figli -prosegue la regista– ma quando, nel 2010, ci siamo ritrovate per festeggiare i cento anni di presenza delle suore di Maria Bambina a Brugherio ci siamo rese conto che la passione per il teatro non ci aveva mai abbandonate. “Ancorainsieme” è nata in quel momento».

“Ancorainsieme”: il ricavato sarà devoluto al teatro San Giuseppe

La locandina delle rappresentazioni dello spettacolo

Al nucleo originario si sono aggiunte altre ex oratoriane e nel 2012 la compagnia ha presentato “Una storia straordinaria” liberamente ispirata ai “Promessi Sposi”, seguita nel 2014 da “Invito a cena con…” nel 2016 da “C’era una volta” e nel 2018 da “Angelo il custode”. «La preparazione di ogni testo -precisa- richiede un paio di anni. Dobbiamo trasformare l’idea in dialoghi, creare i personaggi, elaborare le canzoni per poi passare alle prove: tanto lavoro e tanta fatica che, però, ci regalano belle soddisfazioni» arricchite dalla finalità benefica degli spettacoli. A ogni serata la compagnia riempie la sala: in passato le attrici hanno devoluto il ricavato agli oratori e alla Caritas, quest’anno lo destineranno ai progetti culturali del teatro San Giuseppe che, afferma la Bai, «fa tanto per la nostra città e ha bisogno di essere sostenuto». I biglietti sono in vendita a 10 euro al botteghino e sul sito www.sangiuseppeonline.it.