Brugherio: Mauro Ermanno Giovanardi a Freedom Street Radio

Serata super su Freedom Street Radio di Brugherio. Martedì 22 novembre a partire dalle 21.30 e per tutta la sua durata, ospite del programma “Roll With it”, condotto da Christian Zaffaroni, sarà Mauro Ermanno Giovanardi, cantante dei La Crus e artista poliedrico oltre la carriera solita. E brugherese. Oltre a parlare dei suoi nuovi progetti e del nuovo album del gruppo che uscirà il prossimo anno, Giovanardi condurrà gli ascolatori in un excursus che rivisiterà tutte le tappe principali della carriera.

Brugherio: Mauro Ermanno Giovanardi e il brano dedicato a Pasolini

Sarà inoltre possibile ascoltare l’inedito brano scritto e composto in occasione del centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, dal titolo “Cosa resterà”, che fa parte della colonna sonora del cortometraggio di Monica Giordano “Tu sei bello come una stella”, dedicato al poeta e scrittore e pubblicato nel giorno dell’anniversario della morte.