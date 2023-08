Briosco, gli studenti delle primarie diventano guide turistiche e raccontano il territorio

Ha avuto come filo conduttore il territorio il progetto che gli alunni delle classi quinte delle primarie di Capriano e Briosco hanno presentato al consiglio comunale, a conclusione dell’anno scolastico 2022-’23. L’approfondimento condotto, che ha trasformato i promettenti studenti in vere e proprie guide turistiche, è piaciuto al punto che l’amministrazione ha deciso di riservargli uno spazio sul sito internet istituzionale del Comune di Briosco. «Abbiamo scelto di rendere disponibile il lavoro -ha commentato Antonella Casati, assessore al turismo-, a vantaggio di tutti coloro che vorranno avventurarsi alla scoperta del nostro paese, lasciandosi guidare dallo sguardo curioso ed incantato dei nostri giovani concittadini».

Briosco: tanti i luoghi sotto la lente d’ingrandimento

Sotto la lente d’ingrandimento delle classi sono finiti il ciliegio secolare in territorio di Vergo Zoccorino, al confine con Briosco, che ha alle spalle una storia ultrasecolare e la cui fioritura è stata definita «una magia unica della natura», i gelsi ed i bachi da seta, la storica fornace artistica della famiglia Riva, indicata come «esempio di artigianato locale» e con «tante opere originali», il parco giochi di via Campagnola, il parco “Rossini Art Site”, classificato come «una fonte di cultura artistica molto creativa», la cascina Verana, azienda agricola dove un tempo gli abitanti, per spostarsi da una casa all’altra, «usavano i balconi e sotto il tetto le rondini costruivano i loro nidi», la casetta dei libri di via Nobel, l’oratorio di San Giuseppe alla campagna o del contagio, chiamato anche chiesina dei morti, villa Trivulzio e villa Annoni, oltre a patrimoni come le usanze tipiche di Capriano e dintorni, dalle feste di Santo Stefano e Sant’Antonio abate alla ricorrenza della Giubiana ed alle iniziative che la Pro Loco porta avanti in Avvento, senza tralasciare un focus sulla cucina tipica locale.

Briosco: la primaria di Capriano si è gemellata con una scuola di Porto San Cesareo

Infine, i ragazzi della quindi della primaria di Capriano hanno tracciato inoltre un bilancio della partecipazione al progetto “Caro amico ti scrivo…”, proposto dall’Unicef, che ha consentito loro di gemellarsi con la quinta C della primaria di Porto San Cesareo, con cui è stato realizzato uno scambio epistolare, finalizzato da entrambe le parti a far conoscere le peculiarità dei propri territori.