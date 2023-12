Besana in Brianza, i VAEVA propongono il loro nuovo singolo “Prendimi”

Con il 2024 iniziano nuove avventure per i VAEVA, la rock band composta da cinque giovanissimi musicisti brianzoli, che ha debuttato a settembre con il primo Ep di inediti “Done”. Dopo aver cavalcato palchi importanti, da Area Sanremo al teatro Zelig, sono pronti a lanciare un nuovo singolo. Il 5 gennaio uscirà su tutte le piattaforme digitali di streaming musicale “Prendimi”, con distribuzione affidata alla rinomata etichetta discografica Warner Music, un «brano indie rock, un po’ tendente al pop», come lo ha definito Jacopo Renzi, batterista del gruppo. Oltre al batterista di Besana in Brianza, fanno parte dei VAEVA Sara Nobili, anche lei di Besana in Brianza, alla voce, i seregnesi Edoardo Mereuta e Gabriele Coffanetti alle chitarre e Michele Basilico, di Briosco, al basso.

Musica: la nascita della promettente formazione

Questi giovani artisti (di 17-18 anni), circa 2 anni fa, si sono uniti per creare un progetto musicale unico, influenzato da una varietà di generi e stili. Un rock fresco che risente di tante influenze, un alternative rock pop o indie rock, come lo hanno definito gli artisti brianzoli. E da allora, di gavetta ed esperienze ne hanno già fatte molte. Hanno suonato per tutta la Lombardia, ricevendo tanti riconoscimenti, e negli scorsi mesi si sono distinti anche ad Area Sanremo, il concorso canoro che ogni anno consente a giovani artisti di salire sul palco dell’Ariston.

Musica: il percorso di crescita del gruppo

«Proprio ad Area Sanremo abbiamo presentato ufficialmente il nostro nuovo singolo “Prendimi”. È andata bene, siamo soddisfatti. Purtroppo, la nostra avventura verso Sanremo 2024 è terminata poco prima della fase finale, ma siamo contenti perché ci siamo misurati con artisti che hanno calcato palchi importanti, come X Factor. Abbiamo ricevuto tanti complimenti dalla commissione Rai, e va benissimo così. Lo stesso brano lo abbiamo riproposto anche ad un importante concorso che si è tenuto su un palco importante: Officine Buone allo Zelig di Milano. Ci siamo classificati secondi, ricevendo tanti apprezzamenti. Lì ci siamo confrontati con produttori di fama nazionale e internazionale, che ci hanno consigliato di partecipare alle selezioni della prossima edizione di X Factor, e così faremo. Sono state due belle esperienze che ci hanno arricchito molto», ha sottolineato il batterista del gruppo. «Ora non vediamo l’ora di scoprire se “Prendimi” piacerà ai nostri fan. È una canzone d’amore che abbiamo scritto durante la registrazione del nostro Ep. Edoardo aveva sfornato un giro di chitarra coinvolgente. Partendo da questa base è nato il brano scritto a 5 mani. Speriamo faccia ballare tanti», ha concluso.