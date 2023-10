Banda di Macherio a Fontanellato, la scambio musicale continua

La musica come strumento di scambio culturale per il Corpo musicale “Giuseppe Verdi” di Macherio a Fontanellato per concludere lo scambio culturale con il Corpo bandistico “Luigi Pini”, che era già stato ospite in Brianza nel mese di luglio in una bellissima serata di musica e di amicizia.

La banda di Macherio ha quindi ricambiato la visita per stringere ancora di più il legame tra le due realtà musicali che attraverso un’unica passione divulgano un’arte bellissima. La musica si conferma quindi un efficace motivo di incontro e conoscenza, ma anche scambio di idee e progetti all’insegna dell’amicizia tra due bande di diversa provenienza. L’occasione della visita a Fontanellato, è valsa un apprezzato concerto a cura del Corpo musicale “Giuseppe Verdi” che si è tenuto all’interno della Rocca Sanvitale di Fontanellato, luogo ricco di storia e di arte, davanti ad un pubblico caloroso che ha come detto apllaudito l’esecuzione del repertorio musicale proposto. Alla manifestazione erano presenti i sindaci di Fontanellato e Macherio, Luigi Spinazzi e Franco Redaelli. Anche per le amministrazioni comunali, un motivo per stringersi la mano. Entrambi, fa sapere il presidente della banda di Macherio, Giuseppe Cecchetti, “hanno sottolineato l’importanza di questi incontri fra diverse realtà associative che oltre a rappresentare un valido momento culturale e di aggregazione sociale, rappresentano un’opportunità di crescita reciproca”.