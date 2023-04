Arte a misura di bambino: alla Cappella espiatoria, Palazzo Arese e Rossini Art Site

Arriva a Monza e Brianza l’ottava edizione dell’arte a misura di bambino: è il progetto annuale “Disegniamo l’arte” di Abbonamento Musei, l’occasione che riesce a includere un’esperienza insolita e divertente tra le mura museali. Sono tre le attrazioni artistiche e culturali del territorio coinvolte nel weekend del 15 e 16 aprile: Il Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, il Rossini Art Site a Briosco e, a Monza, la Cappella Espiatoria.

Arte a misura di bambino: il progetto “Disegniamo l’arte” di Abbonamento Musei

L’esperienza, rivolta a bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni e alle loro famiglie, si occuperà di portare alla “scoperta”, tema dell’edizione 2023, in un percorso fatto sia della visione delle opere, che delle suggestioni tramesse in modo diretto dai corridoi, dalle modalità espositive e dai profumi del luogo stesso.

Arte a misura di bambino: sabato 15 aprile a Monza

Cappella Espiatoria Monza

Sabato 15 aprile appuntamento alla Cappella espiatoria di via Matteo da Campione: i partecipanti si divertiranno tra mosaici e corone votive, a identificare i tanti animali presenti nell’imponente memoriale voluto dal re d’Italia Vittorio Emanuele III per commemorare l’assassinio del padre.

Arte a misura di bambino: domenica 16 aprile a Cesano Maderno e Briosco

Domenica, accompagnati in un percorso a tappe, Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno farà conoscere tramite gli occhi di Bartolomeo III Arese le abitudini del signore di uno dei palazzi più affascinanti della Lombardia.

Rossini Art Site Briosco

Linee e Intrecci è l’iniziativa promossa dal Rossini Art Site, vero e proprio museo a cielo aperto immerso tra le colline di Briosco: in programma un laboratorio di disegno su supporto trasparente, per trasformare segni e linee in intrecci tridimensionali.

Arte a misura di bambino: che cos’è

Quindi non resta che armarsi di matite e pennarelli, colori e pennelli per reinterpretare le opere, gli spazi e le architetture, ma soprattutto imparare la bellezza alla scoperta dell’arte e la valorizzazione del patrimonio culturale. Abbonamento Musei è una realtà no profit che riunisce iniziative, contenuti e progetti dedicati alle famiglie. È sostenuta dal partner tecnico Carioca e dal media partner Giovani Genitori.