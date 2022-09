Aperte le iscrizioni alla nuova edizione del concorso di poesia “Città di Seregno”

Per la 29ma edizione del concorso nazionale di poesia “Città di Seregno”, indetta dall’Associazione Parole & Musica di Seregno, presieduta da Diego Rovelli, e organizzata da BMradio.it, è stato scelto il motto “La poesia non si ferma. Mai”. Anche a questa edizione del concorso, che ricorda la figura di Enrico Sambruni, cofondatore della rassegna culturale, è ammessa la partecipazione di maggiorenni (o di minori con il consenso scritto di un genitore) residenti in Italia o all’estero, con opere in lingua italiana o dialettale (con allegata traduzione) senza limiti di lunghezza. Le opere devono essere originali, inedite e mai premiate in altre manifestazioni svoltesi in Italia o all’estero. Questi i premi in palio: 600 euro alla prima poesia, scelta dalla giuria; 300 euro alla seconda; 200 euro alla terza. Inoltre sono previsti un premio “Poeta di casa nostra” di 100 euro e due premi speciali intitolati a Ettore Pozzoli e Lucia Roncareggi. L’organizzazione si riserva di pubblicare le opere vincitrici o segnalate e di trattenere il materiale ricevuto; la proprietà letteraria rimarrà sempre dell’autore. Nel bando sono state inserite anche le quote di partecipazione: per la prima poesia il contributo per spese di segreteria è di 10 euro; tutte le successive hanno un costo di 5 euro fino al un massimo di cinque poesie e di 30 euro. Il pagamento della quota d’iscrizione renderà ogni iscritto socio sostenitore dell’Associazione Parole & Musica fino al 31 dicembre 2022.

Concorso di poesia: c’è tempo fino al 3 ottobre per iscriversi

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato a lunedì 3 ottobre, mentre la premiazione avverrà nel mese di novembre in un giorno da definire. Ai partecipanti la segreteria del premio suggerisce di allegare, per ogni componimento, una copia con i dati anagrafici (e numero di telefono) e cinque copie senza alcun dato anagrafico. Per due poesie, una copia con i dati anagrafici per la prima e la seconda, quindi cinque copie senza i dati anagrafici per ciascuna poesia. «Per organizzare la 29ma edizione del premio abbiamo dovuto superare diversi ostacoli e un periodo non facile -spiega Giorgio Bernasconi, direttore di BMradio.it che ha sede in via Colombo–. Alla fine ci siamo riusciti per il rispetto che dobbiamo a chi ha sempre creduto in noi, dall’amministrazione comunale di Seregno con il sindaco Alberto Rossi agli sponsor, in modo particolare a diverse famiglie che da anni sono al nostro fianco per organizzare la rassegna, e al sostegno di numerosi volontari». Per informazioni: Parole & Musica, telefoni 349./ 66.26.409 oppure 349./ 61.32.106, indirizzo mail iscrizioni2022@concorsopoesiaseregno.com.