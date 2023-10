Aperitivi letterari al teatro OppArt di Sovico: quattro serate con gli autori

Si apre con lo scrittore Raul Montanari, padre del post-noir, la nuova rassegna “4 libri in Scena”, ideata e promossa dall’associazione culturale “Piero Gatti” di Albiate in collaborazione con il teatro OppArt di Sovico che ospita per quattro giovedì sera di aperitivi letterari.

Aperitivi letterari al teatro OppArt di Sovico: il calendario

Gli autori protagonisti saliranno sul palcoscenico di via Giovanni da Sovico e presenteranno al pubblico (ingresso con consumazione obbligatoria) la sinossi dei loro libri, ma non solo, perché potranno volentieri interagire con le persone in sala. La rassegna è una novità che va ad ampliare la formula degli Incontri Letterari organizzati dall’associazione Piero Gatti di Albiate che per l’autunno 2023 collabora con OppArt di Sovico. E nella bellissima location (una ex filanda), si terranno 4 appuntamenti: il debutto giovedì 5 ottobre, alle 19, con Raul Montanari che presenta il suo ultimo libro “Il disegno magico”.

Giovedì 19 ottobre, alla stessa ora, toccherà invece a Rosa Terruzzi, giornalista, esperta di cronaca nera e scrittrice, essere di scena per la presentazione del suo ultimo libro “Il valzer dei traditori”; il terzo appuntamento è in programma giovedì 9 novembre con Michele Vaccari, che a Sovico presenterà il suo volume dal titolo “Buio padre”. Chiusura di rassegna giovedì 30 novembre con Alessandro Mari, vincitore del Premio Viareggio 2011 per la narrativa, ed autore del libro “Qualcosa resta”.

Aperitivi letterari al teatro OppArt di Sovico: come prenotare

Per prenotazioni è possibile scrivere a: biglietteria@oppart.it Quattro autori che si raccontano al pubblico, che parlano della loro professione e dei racconti scritti. Un’occasione per trascorrere una serata (tutte ad inizio alle ore 19) in un luogo particolare che racconta arte, spettacolo e, quindi, parla di cultura.