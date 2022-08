Ancora una mostra per ricordare il centenario della nascita del seregnese Luca Crippa

Dopo il successo ottenuto tra il marzo ed il giugno dello scorso anno dall’esposizione di due opere di Evaristo Baschenis a palazzo Landriani-Caponaghi, la collaborazione tra l’amministrazione comunale di Seregno e l’accademia Carrara di Bergamo si rinnova. L’occasione è la celebrazione del centenario della nascita di Luca Crippa, al quale in primavera è stata dedicata una mostra diffusa, che ha registrato circa 3mila viste. Con questa finalità, le parti hanno convenuto di proporre un’altra rassegna, che tra sabato 5 novembre e martedì 3 gennaio sarà ospitata dalla sala intitolata proprio a Luca Crippa, al piano terreno di palazzo Landriani-Caponaghi.

Luca Crippa: il tema approfondito sarà la famiglia



L’iniziativa avrà come filo conduttore il tema della famiglia e sarà articolata nell’esposizione di un’opera di Crippa, scelta tra quelle di cui l’ente comunale è proprietario, e di quella intitolata “Adorazione del Bambino” di Bernardino Luini, olio su tavola risalente al 1524, proveniente dalla collezione di Guglielmo Lochis, che misura 43 centimetri in altezza e 39 centimetri in larghezza e che, abitualmente, è collocato nella sala 11 dell’accademia del capoluogo orobico. Nato a Dumenza, sul lago Maggiore, nel 1481 e scomparso a Milano nel 1532, Luini ha lasciato una traccia della sua opera in Brianza: tra l’altro, gli sono attribuiti l’affresco con San Gerardo dei Tintori nel presbiterio del Duomo di Monza e le figure a mezzo busto nei tondi e nei rombi del fregio sul tremezzo nell’oratorio di San Vittore a Meda.

Luca Crippa: altri appuntamenti a corollario



Il nuovo appuntamento dedicato a Crippa, con la partnership dell’accademia Carrara, sarà accompagnato da altre due mostre. La prima, tra martedì 2 novembre e martedì 9 novembre, nella galleria Mariani di via Cavour, avrà come titolo “Viaggio nel mondo artistico di Luca Crippa” e vedrà protagonisti Andrea Strizzi e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado locali. La seconda, nella stessa sede, tra sabato 17 dicembre e domenica 8 gennaio, godrà della partecipazione di dodici artisti, coordinati dalla famiglia artistica seregnese.