Ancora appuntamenti per celebrare il centenario del Cai di Seregno

Trascorsa qualche settimana dalla salita al bivacco Colombo, nella zona di Pejo, la sezione di Seregno del Cai ha ripreso nello scorso weekend le celebrazioni del suo centenario di fondazione. Venerdì 30 settembre, una sala Gandini di via 24 maggio gremita forse oltre ogni più rosea previsione ha ospitato l’incontro con Federica Mingolla, giovane alpinista torinese, che ha raccontato la sua esperienza in montagna, che l’ha vista passare dalle arrampicate alle vie lunghe ed alle falesie. Domenica 2 ottobre, invece, è andata in scena la festa di chiusura della stagione estiva del rifugio Longoni, nel territorio di competenza di Chiesa in Valmalenco, attività coordinata per la prima volta da Eugenio Pedrotti, subentrato in inverno nell’incarico di gestore ad Elia Negrini, che era in ruolo fin dal 1995. «Vederci -ha commentato il presidente Giorgio Leoni– ha costituito l’occasione per fare un punto della situazione. Il bilancio è certamente positivo. Eugenio ha dimostrato voglia di fare e portato idee nuove, come appunto questa della festa di chiusura. Ora ci sarà tempo e modo per programmare a dovere la prossima stagione».

Cai di Seregno: le prossime iniziative in calendario

Il calendario propone nel breve uno dei momenti più attesi. Venerdì 21 ottobre, alle 21, di nuovo nella sala Gandini di via 24 maggio, il servizio glaciologico lombardo curerà la serata sul tema “Cento anni di cambiamenti climatici in Valmalenco”. In contemporanea, nell’attigua galleria Mariani di via Cavour, cominceranno le visite alla mostra fotografica storica “Noi… gente del Cai”, che proseguiranno fino a domenica 30 ottobre. Domenica 27 novembre, in Franciacorta, è in programma il pranzo sociale, che precederà di qualche settimana la serata natalizia, che si svolgerà venerdì 16 dicembre, alle 21, in sala Gandini, con l’immancabile e tradizionale premiazione dei soci pluriennali. Per informazioni, consultare il sito www.caiseregno.it.