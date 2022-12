Feste alla Reggia di Monza: il volo speciale in mongolfiera per All You Need Is Love

“Imagine and Fly”. Per le feste della Reggia di Monza dedicate al messaggio di pace cantato da John Lennon, anche la mongolfiera all’esterno si adegua con il volo frenato accompagnato dalla voce di Lennon e Yoko Ono in una speciale intervista di Howard Smith che parla della forza dell’amore.

Succede il 27, 28 e 29 dicembre e il 3 e 4 gennaio (con eventuale data di recupero in caso di maltempo il 30 dicembre e 5 gennaio) alla Villa in un evento promosso dal Consorzio della Villa Reale di Monza in collaborazione con Maart e Aeronord.

L’attività si inserisce nell’evento All You Need is Love, che dal 26 dicembre fino all’8 gennaio ospita tantissime iniziative musicali e artistiche a cura di Musicamorfosi a tema John & Yoko.

Mongolfiera alla Villa reale di Monza

All you need is love alla Reggia di Monza: luogo speciale

La location non è casuale: il 15 novembre 1783 la Seicentesca Villa Mirabello fu sede del primo esperimento aerostatico italiano e tra i primi del mondo con il marchese Marsilio Landriani, che “lanciò in volo” in quest’area due palloni.

All you need is love alla Reggia di Monza: gli orari

L’esperienza di volo frenato è in programma in orari 10-12 e 14.30-16.30, costa 35 euro per gli adulti e 30 euro per i bambini dai 6 ai 13 anni. Sarà l’occasione a seconda dell’orario di vedere il Parco e la Villa con la luce del giorno e al tramonto o la Mongolfiera in serale illuminata dagli scenografici bagliori del fuoco. L’esperienza dura 10 minuti, durata volo 5 minuti, fino a circa 20 metri dal fondo cesta, l’altezza è legata alle condizioni meteo.