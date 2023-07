Albiate: San Fermo si accende con i Queen e aspetta la cover band dei Pooh

Il parco comunale di Villa Campello, ad Albiate, si trasforma in un palcoscenico all’aperto che d’estate ospita tribute band di assoluto livello. Grande il successo della serata omaggio ai Queen del 14 luglio con uno spettacolo suggestivo e appassionante che ha ripercorso la carriera della leggendaria band grazie all’esibizione della “Queen Legend”, tra le tribute band italiane dei Queen più note anche all’estero capitanate dal frontman Salvo Vinci. Un volto noto al grande pubblico: a 19 anni è approdato al programma televisivo Amici di Maria De Filippi, dando inizio alla sua carriera di cantante e ha fatto parte del cast dello spettacolo Footloose e, successivamente, ha ottenuto un ruolo fra i protagonisti del primo spettacolo targato Disney in Italia, High School Musical.

La vigilia della Sagra di San Fermo si scalda ora con le canzoni dei Pooh. Giovedì 27 luglio, dalle 21.15, nel parco di Villa Campello andrà in scena un concerto tributo organizzato sempre dagli “Amici di San Fermo”: sul palco montato sul retro della villa comunale si esibirà la tribute band della band italiana “Il colore dei pensieri” che porterà sul palco le cover dei successi dei mitici “amici per sempre” e che fanno cantare e ballare diverse generazioni.

“Il Colore dei pensieri”, tribute band dei Pooh, trova la sua definitiva composizione nel maggio del 2012 e solo un anno dopo Red Canzian seleziona il gruppo, insieme ad altre tribute band, per registrare al Recording Studio (il quartier generale dei Pooh) un brano che è stato inserito nella compilation “Pooh Tribute Band Project” prodotta da Red ed uscita il 15 aprile 2014 in tutti i negozi di dischi, su iTunes e su Amazon. Una formazione che si è esibita con successo in diversi paesi della Brianza e che ad Albiate chiuderà col botto la rassegna “Aspettando San Fermo 2023”. Ingresso 5 euro.