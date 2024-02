4 Ristoranti, la miglior cucina “chic” di Monza

È l’OrsoBruno di via Lecco il miglior ristorante “chic” di Monza. Questo il verdetto del taccuino di Alessandro Borghese nei “4 Ristoranti” andati in onda domenica sera su Sky. Lo chef aveva girato la puntata in novembre e finalmente i monzesi hanno potuto scoprire l’esito della sua presenza in Brianza.

4 Ristoranti, il miglior ristorante “chic” di Monza: l’OrsoBruno di via Lecco vince col piatto speciale

La cucina dell’OrsoBruno ha convinto proprio Borghese che nella migliore tradizione del programma ha ribaltato la classifica con i suoi voti e un 9 al piatto speciale, il risotto alla monzese.

A seguire il ristorante Seta di viale Campania (cucina tradizionale e eleganza), Mamìe di via Boito (fusione delle origini pugliesi alla cucina del Nord), La Cantina della Monaca in vicolo Lambro con vista sul Duomo.

4 Ristoranti Monza

4 Ristoranti, il miglior ristorante “chic” di Monza: il ristorante

«Matteo, titolare di OrsoBruno vicino alla Villa Reale, lavora nel ristorante di famiglia da quando aveva 17 anni. Ha inaugurato il locale nel 1996, il giorno prima di subire un trapianto di midollo che ha segnato l’inizio della sua seconda vita. Per lui in cucina è fondamentale rievocare i sapori dell’infanzia, e pensa di vincere perché “c’eravamo, ci siamo, ci saremo”», ha spiegato la presentazione. E ha avuto ragione.

4 Ristoranti, il miglior ristorante “chic” di Monza: con zafferano o senza?

La puntata lascia aperto l’interrogativo: il risotto con la luganega si fa con lo zafferano o senza?