Wings For World Run all’autodromo di Monza: ricavato alla ricerca sulle lesioni spinali

Quest’anno sarà l’autodromo nazionale di Monza, la location ufficiale dove si svolgerà la principale App Run italiana, a partire da domenica 7 maggio, al via la decima edizione della Wings For World Run, il più grande evento benefico di running in diretta mondiale, il cui ricavato andrà a sostegno della ricerca scientifica sulle lesioni spinali.

“Ospitare lo start della Wings For Life World Run è per noi motivo di orgoglio. – dichiara Giuseppe Radaelli, presidente dell’autodromo nazionale di Monza – L’Autodromo Nazionale Monza, da sempre, guarda allo sport a 360°, ancora di più se associato ad un’iniziativa nobile come la ricerca di una cura per le lesioni al midollo spinale. – conclude – Il suono della cadenza dei passi dei runner, sull’asfalto del Tempio della Velocità, sostituirà il rombo dei motori, ma la passione corre sempre tra i cordoli dell’Autodromo Nazionale Monza”.

Wings For Run World, partenza alle 13 del 7 maggio

La partenza in Italia sarà alle 13 del 7 maggio e ad accompagnare i partecipanti italiani, attraverso l’apposita App, saranno due Ambassador d’eccezione: la fashion jogger più seguita di sempre, Lisa Migliorini, che vanta un milione e mezzo di followers su Instagram; e una voce delle voci più amate nel mondo delle telecronache sportive e della radiofonia, con Massimo Caputi. Confermato lo storico e immancabile media partener Runner’s World, RTL 102.5 sarà la radio ufficiale dell’evento italiano e McFIT ne sarà il fitness partner.

L’importanza e l’unicità di quest’evento è evidente perché include chiunque voglia partecipare: atleti, runner professionisti, principianti persino partecipanti in sedia a rotelle, tutti insieme nello stesso giorno e in tutto il mondo, accomunati da un unico obiettivo, trovare una cura per le lesioni del midollo spinale. Chi non riuscisse a partecipare all’evento, potrà ugualmente sostenere la Fondazione Wings for Life con una donazione.