“Wings for Life World Run”: la corsa benefica più grande del mondo anche all’autodromo di Monza

Anche l’Autodromo di Monza domenica scorsa è stato teatro della “Wings for Life World Run”, la corsa benefica più grande al mondo che si è disputata in contemporanea in più parti del globo. Scopo dell’iniziativa era la raccolta di fondi a favore della ricerca scientifica per trovare una cura alle lesioni del midollo spinale. Nelle passate nove edizioni della manifestazione erano stati raccolti oltre 38 milioni di euro. Alle 13 (ora italiana) i concorrenti hanno preso il via nei diversi luoghi in cui la “Wings for life” era in programma. In Autodromo la partenza è stata data sulla “starting grid” dalla quale iniziano le gare motoristiche, Formula 1 compresa.

Tra i partecipanti accorsi a Monza vi erano Lisa Migliorini, ambassador dell’evento, nota come @Thefashionjogger, l’atleta della nazionale paralimpica di snowboard Riccardo Cardiani, lo youtuber Jakidale, i creator Jiggy Nubel e Virginia Sofia Crivelli. “E’ stato emozionante correre all’Autodromo di Monza sapendo di farlo in contemporanea con tutto il mondo per una giusta causa– ha affermato Migliorini- la gioia e l’entusiasmo dei runner e dei partecipanti in sedia a rotelle è qualcosa che rende questa manifestazione unica”.

In tutto il mondo hanno partecipato 206.728 persone suddivisi in 113.780 uomini e 92.948 donne. 1.573.221 i chilometri percorsi a livello globale. Alla tappa svizzera ha partecipato Michel Roccati, il ragazzo italiano che dopo un incidente in morto che gli ha causato una lesione midollare completa, è tornato a camminare grazie a uno studio sperimentale dell’Università di Losanna finanziato grazie ai fondi raccolti nelle precedenti edizioni della “Wings for Life World Run”.