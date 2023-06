Volantini pubblicitari a Bovisio Masciago, RetiPiù: «Non sono nostri»

Non sono del distributore del gas i volantini che a Bovisio Masciago in questi giorni pubblicizzano “attività di commercializzazione e installazione di nuove valvole”. Lo fa sapere la società RetiPiù in una nota per informare la clientela.

Volantini pubblicitari a Bovisio Masciago: per commercio e installazione nuove valvole

I volantini in questione si intitolano “Avviso pubblico per tutti i gestori di gas” e “le informazioni contenute nei suddetti e/o in eventuali diversi materiali di medesimo contenuto, ivi inclusi i riferimenti telefonici, non sono in alcun modo riconducibili alle politiche e alle offerte di RetiPiù”.

L’invito è dunque “a fare esclusivo affidamento ai canali ufficiali della società per essere sempre aggiornati sui servizi erogati e sulle attività svolte da RetiPiù”. E per evitare rischi di frode o di uso improprio dei dati personali e finanziari.