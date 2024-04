Vimercate: oltre 10 proposte per lo studio di fattibilità della nuova piscina

Chiuso il bando per lo studio di fattibilità per la realizzazione della nuova piscina di Vimercate. Sono circa una decina i professionisti e gli studi che hanno partecipato alla gara per iniziare a disegnare il centro natatorio del futuro che ha un costo stimato di oltre 11 milioni di euro. Ora toccherà agli uffici di Palazzo Trotti e all’amministrazione Cereda valutare gli elaborati per poi procedere con l’iter progettuale dell’impianto sportivo di via Degli Atleti.

Vimercate: oltre 10 proposte e l’iter per la sua realizzazione

La giunta ha stabilito che nella prossima estate potrà utilizzare l’avanzo d’amministrazione del bilancio consuntivo 2023 per circa 4,8 milioni di euro, mentre per coprire la restante parte dell’opera ricorrerà all’indebitamento dell’ente. Intanto la vecchia piscina è stata abbattuta a costo zero per il Comune grazie agli oneri di urbanizzazione del piano integrato di Vimercate Sud. Un passo in avanti per ridotare la città di un nuovo centro natatorio è stato fatto, ma il percorso è ancora lungo.