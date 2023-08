Vimercate: bar chiuso dalla polizia, proteste davanti al Comune

Nemmeno il tempo di chiudere il bar in centro a Vimercate, che proprietari e clienti si sono spostati di un centinaio di metri a protestare sotto Palazzo Trotti per la decisione della serrata del locale stabilita dalla Questura di Monza e Brianza. La licenza rimarrà sospesa per 30 giorni e diversi passanti si sono fermati davanti alle saracinesche abbassate dove Polizia e Carabinieri hanno apposto i sigilli, giovedì mattina 10 agosto.

Vimercate: chiuso il bar e le polemiche via social

Vimercate bar chiuso polizia

Intanto anche sui social impazza la polemica. “Incredibile!! La vergogna del.. mondo che gira al contrario!! Noi che chiediamo aiuto alle forze dell’ordine in qualche occasione per preservare la sicurezza delle persone che vivono questo bar da 30 anni e il risultato qual’è le nostre forze dell’ordine chiudono il bar!!! Ma questa è l’Italia? O invidia! Ditemi voi cos’è……L’amarezza dei sacrifici che uno fa buttati al via da chi non guarda neanche il contesto o affidarsi al buon senso” ha sbottato su Facebook un cliente. Solo sei mesi fa un altro bar in largo Europa era stato chiuso per 45 giorni sempre secondo un provvedimento della Questura motivato da questioni di ordine pubblico.