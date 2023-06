Vimercate, “allergico” agli arresti domiciliari 34enne finisce in carcere

Avrebbe violato ripetutamente gli arresti domiciliari ed è quindi tornato in carcere un 34enne, condannato dopo un arresto in flagranza a ottobre 2022, a Monza per rapina impropria: si era impossessato della borsa di una passante.

Sottoposto ai domiciliari a Vimercate, il 19 novembre poco dopo mezzanotte fu sorpreso a piedi per le strade della città dai carabinieri della locale Stazione. Inizialmente, dopo rito direttissimo, ricollocato al proprio domicilio, qualche giorno dopo, su richiesta della Procura della Repubblica gli furono revocati e sostituiti con la custodia cautelare in carcere dove è rimasto fino a marzo.

Vimercate, pizzicato dai carabinieri fuori casa

Condannato a 2 anni e 6 mesi con giudizio abbreviato per il reato di rapina e autorizzato a espiare la pena agli arresti domiciliari qualche giorno fa, ancora di notte, è stato sorpreso fuori dall’abitazione dai carabinieri. Una nuova violazione che ha portato il Tribunale di Monza, su richiesta della Procura, considerando i precedenti a revocare nuovamente gli arresti domiciliari disponendo il ritorno del 34enne in carcere dove è stato accompagnato dai militari dell’Arma.