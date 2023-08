Verano Brianza, spruzza spray al peperoncino: la bravata fa evacuare il McDonald’s

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Seregno hanno identificato lunedì 7 agosto un giovane di 15 anni, di origini pakistane, da tempo residente in Italia, studente nella vita di tutti i giorni, che alle 16 circa ha provocato il panico all’interno del McDonald’s di viale Comasina a Verano Brianza, spruzzando spray urticante al peperoncino con una bomboletta acquistata poco prima. Il prodotto, sparsosi velocemente nell’ambiente chiuso, ha reso l’aria irrespirabile, tanto che tutti i clienti, all’incirca venticinque, tra i quali molti minorenni, ed i sei dipendenti sono stati costretti ad uscire in un brevissimo lasso di tempo. Il locale, sempre molto frequentato anche in questo periodo, che parte della popolazione sta dedicano alle ferie, è poi rimasto chiuso per tre quarti d’ora.

McDonald’s: sul posto anche due ambulanze e un’automedica

Come detto, l’allarme è scattato alle 16 ed ha fatto convogliare sul posto i già citati carabinieri, un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense ed una della Croce Bianca di Besana in Brianza, oltre ad un’automedica, tutte ripartite per fortuna vuote, poiché nessuno dei presenti ha avuto la necessità di un trasporto in ospedale.

McDonald’s: sanzionato l’esercente che ha venduto lo spray

Immediatamente sono scattati gli accertamenti dei militari dell’Arma della stazione di Verano Brianza, che in un tempo ridottissimo hanno permesso di ricostruire l’accaduto e di individuare a Giussano il negozio di casalinghi, dove poco prima era stato acquistato il prodotto da parte di una minorenne, amica del ragazzo che poi lo ha materialmente spruzzato. Quest’ultimo è stato infine denunciato per getto pericoloso di cose, mentre il conduttore dell’esercizio di casalinghi, un cittadino di origini cinesi, sarà sanzionato dal punto di vista amministrativo con una multa, per non aver rispettato il divieto di vendita dello spray a clienti di età inferiore ai 16 anni, come contempla la normativa di settore per gli strumenti di autodifesa.