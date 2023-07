Ventinove anni, di Rho: un nuovo commissario in Questura a Monza

Ha ventinove anni ed è nato e cresciuto a Rho Mattia Procopio, il Commissario della Polizia di Stato che ha fatto il suo ingresso nella mattinata di lunedì 3 luglio in Questura, a Monza, accolto dal Questore della provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio. Procopio è stato assegnato alla Questura brianzola al termine del 111° Corso per Commissari della Polizia di Stato frequentato presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma.

Monza, il curriculum del neo commissario Mattia Procopio

Si è laureato nel 2019 presso l’Università degli Studi – Statale di Milano, corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, con voto 110/110 e Lode, discutendo come tesi di Laurea “Il giusto processo sportivo e la giusta sanzione alla luce delle giurisprudenze nazionali, sovranazionali e internazionali”. Successivamente ha svolto un periodo di formazione teorico- pratica di 18 mesi come tirocinante presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Monza. Dopo aver vinto il concorso pubblico per Commissari della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato è stato ammesso alla frequenza del 111° Corso per Commissari della Polizia di Stato concluso il quale è stato assegnato alla Questura brianzola. Come primo incarico è stato designato come Funzionario addetto all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.