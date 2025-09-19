Veduggio: il cadavere ritrovato a Briosco è quello di Piero Berardinelli

La conferma è arrivata dai parenti: appartiene a Piero Berardinelli, il novantenne affetto dall’Alzheimer, sparito dopo essere uscito dalla sua casa di Veduggio con Colzano sabato 6 settembre, senza più farvi ritorno, il cadavere ritrovato giovedì 18 settembre, a Capriano di Briosco. A trovare il corpo senza vita è stato un giardiniere, mentre era al lavoro in una proprietà privata: era riverso in una roggia. Sul posto, in via Resegone, si sono portati i carabinieri della compagnia di Seregno, i vigili del fuoco ed un’ambulanza della Croce Bianca di Besana in Brianza.

Piero Berardinelli

Cadavere in una roggia, la conferma: è quello dell’anziano di Veduggio scomparso

Del caso di Berardinelli si era occupato anche la trasmissione tv Chi l’ha visto? e nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa era stata mobilitata una vasta task-force di ricerca guidata dai vigili del fuoco del Comando provinciale brianzolo. Su disposizione del magistrato di turno del Tribunale di Monza il cadavere sarà sottoposto ad autopsia. L’ipotesi è che l’anziano possa essere scivolato nel corso d’acqua e la fitta vegetazione avrebbe poi nascosto la sua presenza. Il riconoscimento è stato effettuato dai parenti. Decisivi da questo punto di vista sono stati gli indumenti che l’interessato indossava, tra i quali una camicia con tessuto scozzese, e il suo orologio. Le condizioni della salma, molto pregiudicate, fanno supporre che possa aver trascorso un po’ di tempo nell’acqua.

«Il decesso di un uomo -ha commentato il sindaco di Veduggio con Colzano Luigi Dittonghi, mentre ancora non c’era l’ufficialità del riconoscimento- è sempre una tragedia, soprattutto quando le circostanze sono come quelle che ci sono state descritte. Senza dubbio, però, il ritrovamento del cadavere, se fosse confermato che si tratta di Berardinelli, penso che per i suoi cari possa essere un’opportunità di sollievo. Almeno avrebbero una tomba sulla quale portare un fiore. Non trovare più sue tracce sarebbe davvero la cosa peggiore che possa capitare in questa fase».