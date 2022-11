Usmate-Velate: l’azienda importa legna da Russia e Bosnia e rischia una multa da 2 milioni di euro

Sanzioni dalla Cites di Segrate ad un’azienda di Usmate per l’inosservanza delle regole comunitarie europee sull’importazione di legname. La ditta, “Silingardi srl”, per altro conosciuta per i suoi pregevoli prodotti finali (produce imballaggi in legno di ogni dimensione e di ogni tipo) nel 2019 dalla Bosnia e nel febbraio di quest’anno dalla Russia avrebbe importato legname senza rispettare le normative imposte dalla Comunità europea, un regolamento che vuole combattere il disboscamento illegale.

Queste norme prevedono che l’importatore prima di importare il legname applichi la cosiddetta “dovuta diligenza” su tutta la filiera del legno che deve importare, con un’analisi abbastanza dettagliata; dove il legno è stato tagliato, dove è stato prelevato, dove è stato trasformato e da dove è uscito. Insomma, tutti i passaggi della filiera fino all’importazione. Tutto questo per avere la consapevolezza e la certezza dei vari passaggi, anche analizzando il rischio che il paese ha di corruzione, o la presenza di conflitti armati che ci sono in quel paese di provenienza.

In difetto di questa certificazione, e a seguito di un sopralluogo da parte dei carabinieri del Cites hanno contestato all’azienda un’importazione di una partita di legna di chilogrammi 10.145 dalla Russia avvenuta il 15 febbraio scorso, ed un’altra di 25.000 chilogrammi dalla Bosnia nel 2019. Le due importazioni erano state effettuate dalla “Silingardi srl” con la mancata procedura di dovuta diligenza. Le violazioni conseguenti comportano il pagamento di due sanzioni pecuniarie rispettivamente da 505 a un milione per l’importazione dalla Russia e da 1250 a un milione per l’importazione dalla Bosnia. Sarà l’Autorità Amministrativa a stabilire il costo per ogni quintale da pagare che però, in questi casi è solita, per quanto riguarda i legnami, applicare il minimo.