Una rissa mentre è detenuto a Monza: appena scarcerato portato al Cpr per l’espulsione

Appena scarcerato dalla casa circondariale di Monza, un 35enne di orgine marocchina, irregolare sul territorio nazionale e noto alla Giustizia per spaccio di stupefacenti, su disposizione del questore Marco Odorisio è stato accompagnato al Centro permanenza rimpatri di Milano in vista dell’espulsione dall’Italia. La prima denuncia nei confronti dell’uomo era scattata tre anni dopo l’arrivo in Italia, nel 2005, con una condanna a un anno di reclusione.

Monza: il 35enne accompagnato al Centro permanenza rimpatri di Milano

Successivamente espulso con ordine del Questore di Lecco di lasciare il territorio non avrebbe ottemperato, fino al 2008 quando veniva nuovamente denunciato per minaccia, violazione di domicilio e danneggiamento.

Negli anni successivi sono arrivati ulteriori guai fino a una custodia cautelare, ancora per spaccio di stupefacenti e poi un ordine di esecuzione di pena detentiva, sempre per reati specifici, di 8 anni. Trasferito nella struttura carceraria monzese di via Sanquirico si sarebbe reso responsabile di una rissa che avrebbe visto il coinvolgimento di diversi detenuti. Mercoledì 4 ottobre la scarcerazione e l’immediato accompagnamento da parte di personale della Questura al Cpr milanese.