Un Dj set inclusivo per chiudere il bellezza la domenica del Gp di Monza

Un Dj set inclusivo per chiudere in bellezza la domenica del Gran Premio. Dalle 18 alle 24 di domenica 3 settembre ai Boschetti Reali si terrà l’ AutPop Festival, il primo Festival della Musica con un Dj set davvero “speciale”. Tanta musica sotto le stelle dove saranno protagonisti la musica e l’inclusione.

Monza, con Facciavista e Il Veliero il Dj set con persone autistiche e con la sindrome di down

L’iniziativa è stata ideata da Associazione Facciavista e Il Veliero Monza, in collaborazione con anche i ragazzi di OasiLab, per promuovere l’inclusione e celebrare la diversità. Sul palco ci saranno persone autistiche e con la sindrome di Down che esprimeranno la loro passione per la musica mostrando nello stesso tempo al pubblico le loro potenzialità.

A Monza i Dj provenienti da Radio Deejay e RadioM20

Non mancheranno Dj famosi, provenienti da Radio Deejay e RadioM20, tra i quali DJ Shorty. “La discoteca sotto le stelle-spiegano gli organizzatori- è un’ iniziativa che va oltre la musica, poiché mira a sensibilizzare il pubblico sulla necessità di una società inclusiva e a promuovere opportunità di espressione artistica per tutti, indipendentemente dalle capacità.” L’ingresso all’Aut Pop Festival sarà gratuito e aperto a tutti.