“Stelle di Monza”, capitan Pessina giura eterno amore: “Biancorosso a vita? Perché no”

Adriano Galliani e Matteo Pessina protagonisti al grande evento “Stelle di Monza”, imperdibile appuntamento di giovedì sera in un gremitissimo Teatro Manzoni. Amministratore Delegato e Capitano sono intervenuti per una sera di sport, spettacolo e solidarietà.

Lo spirito benefico ha riunito durante l’evento personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, legati a Monza e alla Brianza. Il ricavato della serata infatti è stato interamente devoluto all’Hospice Santa Maria delle Grazie, struttura di assistenza medico infermieristica, eccellenza del territorio.

“Stelle di Monza”, ricavato all’Hospice Santa Maria delle Grazie

Durante lo spettacolo, Galliani e Pessina sono stati chiamati sul palco per una simpatica chiacchierata, e il Capitano ha giurato eterno amore: «Io a vita al Monza? Perché no. Qua mi sento bene, è casa mia, c’è una grande persona come il dottor Galliani, con il quale ho una bellissima intesa, così come con tutta la squadra, la società, il presidente Berlusconi e l’ambiente. Stiamo facendo tutti molto bene e spero di poter continuare così, perché no, per tutta la carriera».

A riguardo interviene anche Galliani: «Per tranquillizzare i tifosi, intanto possiamo dire che ha un contratto fino al 2027». Unità d’intenti e spirito, ciò che contraddistingue da sempre questa prima fantastica stagione di Serie A del Monza.