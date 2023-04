Stazione di Arcore: niente elemosina, “Afferrata per i polsi e spinta contro un muro”

Avrebbe tentato di rapinare una donna nella stazione ferroviaria di Arcore un 32enne arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Compagnia di Monza intervenuti immediatamente dopo aver ricevuto una chiamata d’emergenza. Al loro arrivo la presunta vittima ha riferito l’accaduto: il 32enne, di origine nigeriana, al rifiuto di consegnargli alcune monete l’avrebbe afferrava con forza ai polsi e spinta contro un muro.

Arcore, un 32enne arrestato in flagranza di reato per tenta rapina

Avrebbe allentato la presa e liberato la donna, consentendole di raggiungere un’amica, che ha subito chiamato il 112, solo quando ha visto avvicinarsi alcuni passanti, consentendo alla vittima di liberarsi. Attraverso una descrizione i militari sono riusciti subito a individuare il presunti responsabile che si stava ancora aggirando per la stazione e l’hanno bloccato. Il 32enne non ha opposto resistenza. Irregolare sul territorio, nel corso del rito per direttissima, il Giudice -su richiesta della Procura di Monza -ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia.