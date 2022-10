Si butta nel Lambro e scompare, ricercato con un complice dopo un inseguimento

Uno si è buttato nel Lambro, l’altro si è allontanato in un’altra direzione: fatto sta che sono tuttora ricercati due uomini che nel pomeriggio di mercoledì hanno fatto perdere le loro tracce dopo un lungo inseguimento in auto. A bordo di una vettura Ford sono fuggiti a un posto di controllo della Polizia Stradale, sulla tangenziale Est, per cause in via di accertamento e hanno anche speronato la vettura degli agenti.

Si butta nel Lambro e scompare a Sesto, al confine con Cinisello e Monza

Giunti a Sesto San Giovanni, al confine con Cinisello e Monza i due hanno abbandonato la vettura per proseguire la fuga a piedi. Uno è stato visto cadere nelle acque del Lambro, dove è stato cercato anche con l’ausilio dei sommozzatori ma senza esito. Nessuna traccia anche del secondo uomo. Le ricerche sono ancora in corso.