Seregno, rissa nel negozio di orto frutta: sei feriti tutti denunciati dai carabinieri

Il proprietario e un dipendente di un negozio di orto frutta, a Seregno, hanno chiamato i carabinieri dicendo di avere subito una rapina: in realtà i militari hanno appurato che tra i negozianti, due cittadini egiziani, e i presunti rapinatori, tutti marocchini, era scoppiata una rissa, tanto che tutti sono stati denunciati per lesioni personali e percosse.

Rissa nel negozio a Seregno: coinvolti sei stranieri

I fatti sono accaduti nei giorni scorsi, attorno alle 18.50. Sul posto si sono portati i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno dopo una richiesta di aiuto per una presunta rapina con una conseguente rissa tra alcuni stranieri. Proprietario e dipendente hanno detto di essere stati aggrediti da quattro nordafricani scappati a bordo di una Mercedes in direzione dello stadio Ferruccio. I quattro sono stati rintracciati poco dopo da un’altra pattuglia dell’Arma e accompagnati in caserma, identificati e interrogati. La loro versione è stata differente: hanno detto di aver dimenticato un portafogli nel negozio e, tornati a prenderlo, sarebbero stati aggrediti dal titolare che avrebbe anche estratto un coltello.

Al termine degli accertamenti tutti i coinvolti – che a causa della rissa hanno avuto dai tre ai sei giorni di prognosi per le lesioni riportate – sono stati denunciati per lesioni personali e percosse.