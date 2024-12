Seregno: prende a calci l’auto della Polizia locale e resiste ai carabinieri, 25enne arrestato

Prima la lite stradale poi si è scagliato contro un’auto della Polizia locale, prendendola a calci, quindi ha tentato di darsi alla fuga travolgendo un ciclista. Pomeriggio concitato quello di venerdì 29 novembre a Seregno. I Carabinieri della locale Compagnia di Seregno hanno arrestato un 25enne italiano, residente in città, accusato di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. E’ stato anche denunciato per danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Seregno, la lite stradale in corso Matteotti e la reazione in corso del Popolo

Tutto è partito da corso Matteotti dove i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione di una lite per motivi di viabilità. I protagonisti avevano nel frattempo raggiunto corso del Popolo. Tra loro il 25enne “che versava in forte stato di agitazione dovuto all’abuso di alcolici” dicono dall’Arma seregnese. Raggiunto, oltre a rifiutare di fornire le proprie generalità, si sarebbe appunto scagliato contro l’auto della polizia locale, intervenuta sul posto, “sferrando violenti calci contro la carrozzeria del veicolo, danneggiandola”.

Seregno, resistenza ai carabinieri e l’arresto

Alla vista dei carabinieri intervenuti avrebbe quindi cercato di darsi alla fuga, provocando la caduta di un ciclista in transito che non ha fortunatamente riportato conseguenze. Inseguito dai militari, avrebbe quindi opposto “vivace resistenza”, prima di essere posto in sicurezza. Già noto alle Forze dell’Ordine il 25enne è stato dichiarato in arresto, In udienza direttissima è stato convalidato l’arresto, applicando all’indagato, in attesa di giudizio, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.