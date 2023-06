Santa Margherita di Lissone, accanto agli orti c’è una mini discarica

L’orto in città è una buona idea, ma evidentemente non tutti hanno la cultura del rispetto. Nell’area verde limitrofa agli appezzamenti destinati ai cittadini di Santa Margherita a Lissone, qualcuno getta rifiuti di ogni tipo, anche ingombranti: dagli pneumatici ai televisori, dalla plastica ai sacchetti della raccolta differenziata. Uno scenario che ha scatenato la comprensibile rabbia di chi tiene all’ambiente e frequenta abitualmente la zona degli orti urbani di Lissone. Purtroppo, gli incivili colpiscono senza ritegno anche questa zona della frazione di Lissone.

Il televisore abbandonato

Mini discarica a Lissone accanto agli orti (che saranno destinati anche ai giovani)

E non è la prima volta. C’è insomma chi se ne infischia e non ha rispetto dell’ambiente nemmeno a due passi dagli appezzamenti comunali. Ed ora si chiede rispetto oltre che pulizia dell’area. Di orti urbani a Lissone si è parlato di recente anche in consiglio comunale per via di una proposta del Partito Democratico- accolta all’unanimità dall’assise- grazie alla quale nel futuro gli orti urbani di Lissone saranno aperti anche alle eventuali richieste dei giovani, e quindi non solo ad appannaggio di over 65 e pensionati. Chissà se una folta partecipazione di ragazzi possa dare anche un incentivo al rispetto di questa bella pratica urbana.