Ronco Briantino, una 26enne perde la vita in un sinistro stradale nella bergamasca

Un tragico incidente, verificatosi all’alba di sabato 20 gennaio a Bonate Sopra, lungo l’asse interurbano di Bergamo, è costato la vita a Martina Viscardi, residente a Ronco Briantino. La ventiseienne, laureatasi in scienze della comunicazione all’università di Bergamo nel 2021, lavorava per un tour operator specializzato nell’organizzazione di viaggi per i giovani.

Incidente: le prime ricostruzioni della dinamica

Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, la donna si trovava seduta sul sedile del passeggero di una Fiat Panda, condotta da un ventitreenne piacentino, che si è ribaltata a ripetizione, finendo la propria corsa contro i piloni di una galleria in direzione dello svincolo di Terno d’Isola. La causa ritenuta più probabile all’origine del sinistro è il ghiaccio sull’asfalto. Per Viscardi i soccorsi arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, mentre il ventitreenne, ferito, è stato in seguito ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo.