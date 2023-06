Riapre a Seregno il parco della Porada: l’infestazione era di Bombice Dispari

Il parco “2 giugno” alla Porada di Seregno torna nella disponibilità della sua utenza. Nella giornata di mercoledì 21 giugno, è stata infatti revocata l’ordinanza di chiusura dell’ampio polmone verde, al confine con Meda e Cabiate, adottata sul finire della scorsa settimana, dopo che un primo esame della situazione aveva consentito di riscontrare la presenza di un’infestazione di Processionaria della Quercia, pericolosa per la salute di uomini ed animali.

Porada: le larve non sono pericolose per uomini ed animali

L’attività condotta sul posto ha invece evidenziato come l’infestazione sia di Bombice Dispari, lepidottero le cui larve sono molto simili, ad occhio nudo, a quelle della Processionaria. Il Bombice Dispari è aggressivo nei confronti delle piante come la Processionaria stessa, ma il suo livello di pericolosità per uomini ed animali è notevolmente inferiore: le sue larve non sono infatti ricoperte di peluria urticante.

Porada: il trattamento fitosanitario proseguirà

Gli accertamenti hanno portato alla conclusione che non vi fosse più motivo per mantenere chiuso il parco. Il trattamento fitosanitario in corso comunque proseguirà.