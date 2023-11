Questura di Monza, sciarpa tricolore ai commissari Principe e Bongiovanni

Consegna della sciarpa tricolore, in Questura a Monza, in collegamento con il Capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisoni, come nelle Questure di tutta Italia, ai commissari Carmen Principe e Sebastiano Bongiovanni.

La sciarpa, spiegano dalla Questura: “assume un particolare valore per i funzionari della Polizia di Stato, non soltanto perché simboleggia le delicate e alte funzioni che vengono loro assegnate dalla legge a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma soprattutto per la solennità che essa conferisce alle attribuzioni esercitate al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini (art. 24 legge 1° aprile 1981, n. 121 “Nuovo ordinamento dell’amministrazione della ps”)”.

Monza, la sciarpa tricolore ai commissari di polizia: “Diventano i fedeli custodi della nostra bandiera”

Con la consegna, al termine del loro percorso formativo, gli insigniti: “diventano i fedeli custodi

dell’onore della nostra bandiera, memori della storia e delle tradizioni della polizia e del sacrifico

estremo della vita ad essa tributato dagli innumerevoli poliziotti caduti nell’adempimento del dovere”.

Un simbolo: “Che accompagna il funzionario in ogni tappa della sua carriera, essendo testimonianza fedele della “missione” assunta all’atto del giuramento di fedeltà alla Repubblica ed espressione della sua

“vocazione” autentica al servizio della gente”.