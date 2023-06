“Pro Loco al Laghett”: a Lissone la due giorni a tutto divertimento in via Bottego

Una miriade di eventi per salutare l’estate con la carica dei volontari: scatta il conto alla rovescia per “Pro Loco al Laghett” che animerà il laghetto di Lissone sabato 24 e domenica 25 giugno.

Pro Loco “Città di Lissone” porta la sua festa estiva in uno dei luoghi più caratteristici della città con l’intento di far divertire, coinvolgere e dare slancio a questo angolo verde della città. Nuova location per una due giorni speciale: in via Bottego, spazio a animazioni, intrattenimenti e divertimenti con tante realtà associative. Il programma è ricchissimo: sabato 25, dalle 15 alle 22.30, no stop con 7 postazioni che verranno identificate da palloncini colorati.

Truccabimbi, lezioni con l’apicoltore e mercatino degli hobbisti al laghetto di Lissone

Presente il gazebo Pro Loco dove si potranno degustare dei bicchieroni di anguria al ghiaccio, e poi spazio a truccabimbi e mago Cucciolino per i più piccoli. Immancabile (anche la domenica) il mercatino degli hobbisti e, sempre sabato, dalle 14 alle 16, lezione con l’apicoltore, a seguire esibizioni di danza con “Dancers & Fun School”. Sempre sabato, dalle 15 alle 18, un educatore cinofilo farà attività con gli amici a 4 zampe dei presenti. Dalle 20, concerto con i DIscostu partyband. Domenica 25, dalle 11 alle 13, musica diffusa, mentre dalle 16 alle 18 esibizione della Gal.

Per tutto il week end, al laghetto saranno presenti associazioni di Lissone: Alpini, Amici di Lollo, Una Vita in Rosa. La domenica si aprirà alle 9 con l’esposizione rapaci e battesimo del guanto con i falconieri della Rosa Blu, senza dimenticare (dalle 15 alle 18) pony agility e avvicinamento al cavallo con Asd Frida Giuliva. Chi vorrà, infine, sia sabato che domenica potrà fare scatti fotografici divertenti in alcuni set speciali e gustare panini, birra o una pizza da “Pescatori in Cucina”.