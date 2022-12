Portato in Questura a Monza, ha una lametta in bocca: fermato dagli agenti, sarà espulso

Una lametta in bocca verosimilmente per autolesionarsi ed evitare così il controllo: i poliziotti se ne sono accorti tempestivamente e hanno evitato il peggio. E’ successo giovedì 8 dicembre in Questura, a Monza, dove un 23enne marocchino era stato portato per una denuncia in stato di libertà. Il giovane è stato successivamente messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione e nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento amministrativo con il quale il questore, Marco Odorisio, ha disposto il trattenimento presso il Centro permanenza rimpatri di Milano in attesa dell’espulsione dall’Italia.

Monza, ha soli 23 anni ma ha avuto più volte a che fare con le forze dell’ordine

Lo straniero, giunto in Italia nel 2018, secondo quando comunicato dalla Questura sarebbe stato più volte denunciato per furto e nel 2019 arrestato in flagranza di un furto in abitazione. Condannato e scarcerato, a febbraio dello scorso anno, era stato colpito da un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Ma ad aprile 2021 era stato nuovamente arrestato in flagranza del reato per essersi impadronito di un furgone e sottoposto al divieto di dimora in tutta la Lombardia. Ciò nonostante era stato di nuovo rinvenuto sul territorio della città di Monza a maggio, e denunciato per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Monza: fermato con fare sospetto in piazza Cambiaghi

A luglio era stato ancora condannato per furto aggravato alla pena di un anno di reclusione e a 200 euro di multa. Scarcerato a maggio di quest’anno, il mese successivo è stato denunciato in quanto, in concorso con altre persone, si era reso responsabile, a Milano, di una rapina aggravata di un telefono cellulare ai danni di un cittadino peruviano a bordo di un autobus e di porto abusivo di armi. Pochi mesi dopo è stato ancora denunciato per interruzione di pubblico servizio in quanto, a seguito di una lite su un autobus, creava disagio a bordo del mezzo pubblico. Da ultimo, giovedì 8 dicembre, è stato fermato da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza, allertato da un cittadino che lo aveva visto aggirarsi con fare sospetto insieme a un altro giovane, tra le auto parcheggiate in piazza Cambiaghi, a Monza.

Monza: addosso aveva un coltello con lama a punta

Gli agenti intervenuti, dopo aver accertato che nessun veicolo era stato danneggiato, hanno sottoposto il 23enne a perquisizione e gli hanno trovato addosso un coltello con lama a punta di circa 5 centimetri, poi, una volta in questura, è comparsa la lametta.