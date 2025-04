All’incontro di inizio marzo ad Arcore, il sindaco aveva informato la platea che Pedemontana aveva chiesto tempo fino alla prima settimana di aprile per realizzare le strade di cantiere per movimentare i mezzi che stanno disboscando e smassando i Colli Briantei per la realizzazione della prossima autostrada a otto corsie da ovest a est della Brianza.

Arcore trattori via Del Roccolo Pedemontana – foto da Facebook

Pedemontana: ad Arcore i trattori in via Roccolo, la presa di posizione dei residenti

A inizio settimana i residenti di via del Roccolo, che abitano proprio accanto al cantiere, hanno fermato il via vai di trattori con rimorchio che a ritmo sostenuto stavano percorrendo la strada per sgombrare l’area di lavoro dai tronchi degli alberi tagliati. Sul posto anche le forze dell’ordine e l’assessore arcorese alla viabilità: i mezzi dovrebbero essere impegnati su quella strada, stretta e tra le case, fino alla fine della settimana.

L’iniziativa dei residenti è stata amplificata dalla condivisione sui social network di alcuni video.

Pedemontana: le ruspe nel bosco di viale Brianza

Dopo via Roccolo, i lavori delle ruspe sono proseguiti nel parco dei Colli verso via Liguria e a fine marzo hanno cominciato a interessare l’area al confine con Lesmo, in cima alla strada del Boschi, così come da sempre è chiamato viale Brianza che porta a Camparada.