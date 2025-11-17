Pedemontana ad Arcore: abbattuta la villetta sul tracciato in via Brianza

Pedemontana che avanza: ad Arcore, in via Brianza, è stata demolita la villetta che si trovava sul tracciato dell’autostrada a monte del ponte della ferrovia e che era stata espropriata. La novità è apparsa chiara nella mattina di lunedì 17 novembre: prima è sparita alla vista l’abitazione, che nei mesi del taglio degli alberi dall’altra parte della strada – verso cascina Eugenio e il confine con Lesmo – ha ospitato le ruspe, poi la comparsa dei cassoni per la raccolta delle macerie.

Il cantiere scende dai boschi di Arcore, dal Roccolo e da via Liguria dove il taglio degli alberi era iniziato a febbraio.