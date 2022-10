Patronale di Sovico: benemerenza cittadina al Centro Ascolto Caritas

Civica benemerenza al Centro di Ascolto Caritas di Sovico per l’operato che svolge a livello locale a supporto dei cittadini più bisognosi. L’amministrazione comunale di Sovico ha attribuito il riconoscimento 2022 ai volontari che si prodigano a favore delle necessità del territorio.

La consegna della benemerenza civica si è registrata, come da tradizione, nell’ambito degli eventi promossi nel fine settimana del 22 e 23 ottobre in occasione della festa patronale. Nello specifico, durante la serata musicale di sabato 22 ottobre nella palestra comunale di via Baracca, il sindaco di Sovico, Barbara Magni, ha consegnato una targa alla volontaria Maria Grazia Motta sottolineando l’importanza ed il prezioso apporto del Centro di Ascolto Caritas di Sovico che è punto di riferimento locale per le sempre maggiori richieste di aiuto che emergono dalle fasce più deboli della popolazione.

Centro Ascolto Caritas: al servizio di chi è in difficoltà

Un riconoscimento che rende onore a tutti i volontari del Centro di Ascolto Caritas che esprimono, concretamente, il senso più profondo della solidarietà offrendo il loro tempo alle persone in difficoltà, nella ricerca di soluzioni ai propri problemi attraverso un progetto di aiuto specifico, sostenibile e rispettoso delle potenzialità e della dignità umane. La cerimonia di consegna della benemerenza civica si è inserita nell’ambito del concerto della patronale tenuto dal corpo musicale “Giuseppe Verdi” di Sovico.